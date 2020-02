Juventus, Marchisio difende Sarri: “Scelta giusta, ma ha bisogno di tempo”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato, a Dazn, la scelta di affidare la panchina bianconera a Maurizio Sarri.

Il tecnico è finito nell’occhio del ciclone visto il momento non brillantissimo dei campioni in carica, ma l’ex numero 8 ne ha prontamente preso le difese: “Secondo me quella di Sarri è stata la scelta giusta. Ci vuole tempo perché la Juventus arrivava da due cicli importanti come quelli con Allegri e Conte, che sono stati lunghi e vincenti. Ha una rosa importante ma soprattutto è passato dal bel gioco del Napoli, ad una dinamica europea col Chelsea dove ha vinto un trofeo importante nonostante delle difficoltà. Quella esperienza gli è tornata utile anche alla Juventus”.

