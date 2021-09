La Juventus riesce a recuperare in anticipo una pedina importante per il centrocampo in vista della sfida contro il Napoli.

McKennie, infatti, non disputerà la partita contro l’Honduras e per questo potrà rientrare prima del previsto. Così facendo sarà a disposizione di Allegri in questi giorni antecedenti al big match contro il Napoli in programma sabato.

Comments

comments