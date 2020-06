Juventus-Milan, i convocati per il match di questa sera da Pioli e Sarri

Questa sera andrà in scena il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, che segna il ritorno al calcio giocato dopo più di tre mesi di stop.

Sarri e Pioli hanno scelto i convocati per la sfida di questa sera; per Sarri non ci saranno Higuain, Ramsey e Chiellini mentre per Pioli Ibrahimović, Hernández e Castillejo non faranno parte del match.

A seguire la lista ufficiale dei convocati delle due squadre.

Juventus : Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia, Buffon.

Milan: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma, Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli, Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.

