Serie A

Juventus-Milan si strattonano a vicenda e restano dietro

Pubblicato il

Juventus-Milan ha chiuso il sesto turno del campionato.

Finisce in pari a reti inviolate il confronto che lascia dietro in classifica entrambe.

Comandano la classifica Napoli e Roma

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top