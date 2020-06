Juventus-Milan: squadre a riposo. Ronaldo fallisce un rigore, Milan in 10

Termina la prima frazione di gioco tra Juventus e Milan allo Juventus Stadium. Finalmente si torna a parlare di calcio.

Succede di tutto nei primi 20 minuti di gioco: rigore concesso alla Juventus dopo un fallo di mano di Conti. Ronaldo clamorosamente colpisce il palo e fallisce.

Nemmeno il tempo di rifiatare per il Milan che Rebic entra in maniera totalmente scomposta su un avversario e viene, giustamente, espulso.

Il Milan quindi si ritrova con un uomo in meno con 70 minuti da giocare.

Molta Juve e poco, pochissimo Milan in questa prima frazione di gioco. La squadra di Pioli sembra non essere mai scesa in campo. Nonostante questo però il risultato rimane ancora bloccato sullo 0-0.

Comments

comments