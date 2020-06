Juventus, Milik obiettivo numero uno per l’attacco: il Napoli non vuole cederlo ai bianconeri

Il portale Tuttomercatoweb fa il punto sull’interesse della Juventus per Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dal Napoli.

Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e, a meno che non venga trovato un accordo per il rinnovo (al momento molto improbabile), verrà messo sul mercato per non perderlo a parametro zero. I bianconeri lo considerano una priorità e cercheranno l’affondo una volta trovata una squadra per Gonzalo Higuain. L’obiettivo è la volontà del Napoli, che non sembra intenzionato a cedere l’ex Ajax ai rivali. L’alternativa potrebbe essere Dusan Vlahovic della Fiorentina.

