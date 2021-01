Juventus-Napoli 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Napoli ha affrontato la Juventus nella finale della Supercoppa Italiana. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Squadra timorosa in una partita giocata sulla falsariga di quella persa con l’Intere come con l’Inter decisa dagli episodi. Solo dopo il gol subìto si è vista un pizzico di veemenza in più accompagnata da tanta confusione. Va bene impostare una gara prudente in attesa della mossa dell’avversario come fatto nella finale vinta di Coppa Italia, ma la paura non è giustificata contro una delle peggiori Juventus della storia. Il centrocampo ha sofferto il palleggio degli avversari e in fase di possesso la squadra ha sofferto il pressing dei bianconeri. Sostituzioni tardive.

OSPINA: 6 – Sul gol non poteva niente, ha commesso un errore che per fortuna non ha prodotto conseguenze.

DI LORENZO: 5 – Qualche sbavatura di troppo e troppa confusione in fase di appoggio alla manovra.

MANOLAS: 5 – Non commette errori gravi se non quell’incomprensione con Ospina.

KOULIBALY: 5 – Un paio di chiusure lo salvano da una prestazione che lo ha visto distratto e commettere qualche errore di troppo. Perché insistere con il lancio lungo?

MARIO RUI 6 – Del reparto difensivo il più lucido in entrambe le fasi, apprezzabili alcune diagonali decisive.

DEMME: 5 – Si è dimenato per tutta la linea mediana e ha tentato anche qualche convincente sortita in attacco, ma questa volta è stato penalizzato dalla cattiva giornata dei compagni di reparto.

BAKAYOKO: 4 – Tante incertezze e scarso contributo in entrambe le fasi.

LOZANO: 6,5 – L’unico con le idee chiare e la determinazione giusta per giocare certe partite.

ZIELINSKI: 4 – Ha sbagliato tanto, poco efficace e soprattutto assente nella fase di non possesso.

INSIGNE: 5 – Il rigore sbagliato, seppur determinante ai fini del risultato, esula dal giudizio sulla prestazione di certo non brillante per efficacia e lucidità ma può capitare quando un attaccante è costretto a continui ripiegamenti difensivi.

PETAGNA: 4 – L’impegno non è mancato ma la prestazione non è stata alla’ltezza dell’imprtanza della partita.

ELMAS (dal 66′ al posto di Bakayoko): 4 – L’anno scorso era un diamante grezzo, questa ha avuto un’involuzione preoccupante ed ha perso la qualità del diamante rimanendo solo grezzo.

MERTENS: (dal 72′ al posto di Petagna ) 6 – Entra e si procura subito il rigore, forse tardivo il suo ingresso in campo.

POLITANO (dall’84’ al posto di Demme): S.V. – Pochi minuti per dare un contributo valido alla squadra.

LLORENTE (dall’84′ al posto di Mario Rui): S.V – Pochi minuti per dare un contributo valido alla squadra.

ARBITRO VALERI (di Roma): 6,5 – Non aver visto in diretta il fallo da rigore gli fa perdere un punto, ma ha diretto la gara in maniera esemplare e bravo sia nella distribuzione delle ammonizioni sia nell’andare al VAR per correggere il suo unico errore.

Comments

comments