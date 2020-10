Juventus-Napoli non è una partita chiusa. Anzi. La battaglia legale del Napoli per vedersi restituito il punto di penalizzazione e per poter giocare la gara contro i bianconeri va avanti.



Secondo quanto riportato da Repubblica De Laurentiis ha depositato alla Corte d’Apello Federale il ricorso per l’annullamento della sentenza del Giudice Sportivo.

Ora tocca alla Figc decidere la data del dibattimento ed è probabile che se ne parli a Roma la prossima settimana.

