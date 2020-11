Juventus-Napoli: è il giorno del ricorso alla Corte d’Appello Federale

Oggi alla Corte d’Appello Federale si discute il ricorso del Napoli contro la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato agli azzurri la sconfitta a tavolino per 0-3 e un pinto di penalizzazione in classifica per la gara non disputata contro la Juventus.

L’inizio della discussione del ricorso è previsto intorno alle 15:30 e il presidente De Laurentiis, insieme all’avvocato Grassani, dovrebbe intervenire in videoconferenza dalla sede della Filmauro per sostenere le cause di forza maggiore imposte dall’ASL di Napoli che hanno impedito alla squadra di raggiungere Torino.

Ricordiamo che lo stesso Giudice Sportivo nella sentenza da lui emessa in un passaggio ha parlato di cause di forza maggiore:

“In sintesi: nella fattispecie il provvedimento delle autorità sanitarie territoriali (…) assume indubbiamente connotati ben più definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva, avuto riguardo alla fattispecie specifica, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso l’isolamento domiciliare al “divieto” di recarsi in Torino a questo punto con evidenti profili di possibile incompatibilità con la mera applicazione del Protocollo FIGC”.

In aiuto del Napoli potrebbero poi arrivare i provvedimenti di alcune ASL italiane che stanno impedendo ai calciatori delle squadre con positivi di raggiungere le proprie nazionali.

Ma la cosa che più interessa è che dalle ore 15:30 di oggi ogni minuto potrebbe essere quello giusto per sapere se alla fine la giustizia trionfa.

Comments

comments