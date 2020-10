Juventus-Napoli: il Corriere della Sera lancia il sospetto di un accordo ‘campano’ tra calcio e politica

L’articolo pubblicato a pagina 8 sul Corriere della Sera oggi in edicola e firmato da Marco Galluzzo, lancia il sospetto di un possibile accordo tra gli amici De Laurentiis e De Luca per non far giocare la partita Juventus-Napoli.

Questi alcuni passaggi dell’articolo di Galluzzo. Per la lettura integrale dell’articolo vi rimandiamo al quotidiano milanese oggi in edicola.

“Tutti si affrettano a smentire ma il sospetto di un contatto, di una telefonata fra i due, resta eccome (…). E non solo perché Vincenzo De Luca, presidente della Campania, è amico di vecchia data di Aurelio De Laurentiis. (…).

Il sospetto resta perché i due sono ormai da tempo legati anche politicamente (…). Insomma un sodalizio che

è più che collaudato, che produce inediti assoluti, come quello di una squadra di calcio che si schiera politicamente (…).

Il sospetto di un accordo fra calcio e politica locale deriva proprio da questo, da una decisione sanitaria che in casi di altre partite di serie A, e con altri giocatori positivi al Covid, si sono comunque disputate, senza alcun ordine di

isolamento per i giocatori asintomatici e con tampone negativo”.

