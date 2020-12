Juventus-Napoli, la Lega: “Gara rinviata a data da destinarsi”

La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato ufficiale a proposito della gara, inizialmente prevista per il 4 ottobre, tra Juventus e Napoli.

La gara non era stata disputata a causa dell’ordine dell’ASL, che aveva impedito al Napoli di recarsi a Torino per la positività al Covid di Zielinski ed Elmas, e inizialmente era stata assegnata ai bianconeri la vittoria a tavolino. Tuttavia, nella giornata di ieri la squadra azzurra ha vinto il ricorso, vedendosi riconosciuto il diritto di giocare la partita e di vedersi riassegnato il punto di penalizzazione che le era stato inflitto. Tuttavia, non c’è ancora una data utile per il recupero del match e la stessa Lega, per ora, la indica come “rinviata a data da destinarsi”.

