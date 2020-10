Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la decisione dell’ASL di non lasciar partire la squadra per Torino, dove avrebbe dovuto affrontare la Juventus.

Il patron azzurro ha risposto, con una lettera, alla nota pubblicata dalla Lega Serie A, chiedendo il rinvio del match contro i bianconeri: “Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”.

