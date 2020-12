Juventus-Napoli: le possibili date per giocare il recupero della terza giornata

Martedì è previsto il verdetto sul ricorso presentato dal Napoli al Coni. In caso di vittoria degli azzurri la Lega deve trovare una data disponibile per giocare il recupero con la Juventus.

L’udienza che per il Napoli sarà curata dall’avvocato Lubrano, avvocato con esperienza specifica in diritto dello sport, sarà a porte aperte e in presenza.

La Juventus e la FIGC non si costituiranno mentre De Laurentiis sarà presente ma senza prendere parola.

Intanto, nel caso in cui il CONI dovesse decidere di far disputare Juventus-Napoli, bisognerebbe trovare una data libera per giocare il recupero.

Considerando le date già impegnate tra campionato, Coppa Italia e coppe europee delle due squadre sono davvero pochi gli slot liberi per giocare la partita.

Quattro le ipotesi da prendere in considerazione.

Due sole due le date disponibili se Napoli o Juventus dovessero arrivare in fondo alle rispettive coppe europee e in Coppa Italia. Al momento le uniche due date disponibili sarebbero mercoledì 30 dicembre (data però programmata per la sosta natalizia del campionato) e quella di mercoledì 24 marzo durante la sosta delle nazionali che però prevede in questo caso una deroga per i calciatori di Napoli e Juventus a raggiungere più tardi le proprie nazionali. Ma sono due ipotesi molto difficili da percorrere. Che nessuna delle due squadre continui l’avventura nella rispettiva competizione internazionale. In questo caso si potrebbero liberare le date previste per gli ottavi di finale di Europa League, quelle previste per i quarti le semifinali e le finali di Champions League e di Europa League. Che nessuna delle due squadre si qualifichi per le semifinali o la finale di Coppa Italia. Si libererebbero ben tre date anche se quella della finale prevista a maggio è troppo lontana. Il rinvio delle gare degli ottavi di finale di Coppa Italia Napoli-Empoli e Juventus-Genoa. Questa ipotesi però, oltre a creare il problema di avere la necessità di trovare delle date disponibili per recuperarle, andrebbe poi a complicare non poco il calendario della competizione coinvolgendo altre squadre impegnate nelle coppe europee.

