Juventus-Napoli: oggi il terzo grado di giudizio che può ribaltare le precedenti sentenze

Per le 14:30 di oggi è atteso il verdetto del terzo grado di giudizio per il ricorso presentato dal Napoli dopo lo 0-3 a tavolino con la Juventus.

Il Collegio di Garanzia del Coni può ribaltare le sentenze precedenti dei primi due gradi di giudizio.

In attesa del verdetto ripercorriamo insieme i passaggi salienti della vicenda.

Napoli-Genoa. Tutto parte da questa partita con il Genoa che arriva al San Paolo dopo lo sviluppo di un focolaio di coronavirus all’interno del suo gruppo squadra.

La partenza per Torino. A pochi giorni di distanza da quella gara risultano positivi al covid dei due calciatori del Napoli Zielinski ed Elmas. Il sabato prima della partita contro la Juventus, mentre la squadra si sta preparando a partire per Torino l’intervento dell’ASL di Napoli comunica la Napoli che non può lasciare il capoluogo partenopeo e di mettere ogni componente del gruppo squadra in isolamento domiciliare.

La domenica Juventus-Napoli non si gioca. Il blocco dell’ASL non porta però all’annullamento della partita che per FIGC e Lega deve essere invece giocata. Dal canto suo la Juventus, che sembra non abbia assecondato le richieste del Napoli di rinviare la partita, si presenta come da regolamento allo Stadium per giocare la partita.

La decisione del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A Dott. Gerardo Mastrandrea assegna la vittoria a tavolino alla Juventus per 3-0 e penalizza il Napoli di un punto in classifica non riconoscendo agli azzurri l’impedimento per cause di forza maggiore di presentarsi allo Stadium. E’ opportuno ricordare che il protocollo redatto dalla FIGC consente l’intervento delle autorità sanitarie qualora fosse necessario.

La Corte d’Appello Federale. Dopo la decisione del Giudice Mastandrea, il Napoli decide di presentare ricorso alla Corte d’Appello della FIGC. Nonostante si sperasse in un esito positivo, la sentenza emanata dal Giudice Sandulli è pesante, tanto da accusare il Napoli di slealtà sportiva.

Il Collegio di Garanzia del CONI. Si arriva così al ricorso presentato dal Napoli al Collegio di garanzia del CONI che o confermerà quanto deciso dalle due precedenti sentenze oppure potrebbe modificarle in favore del Napoli. Bisogna inoltre specificare che questa volta il Napoli verrà rappresentato non solo dall’avvocato Grassani ma anche dall’avvocato Lubrano.

