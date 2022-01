Juventus-Napoli potrebbe vedere un nuovo gioiellino azzurro: Vergara

La partita tra Juventus e Napoli si avvicina e, complici le tante assenze in casa azzurra, Vergara della Primavera potrebbe essere convocato da Spalletti.

Tutto dipende dai tamponi che il Napoli farà il 4 gennaio, che darà un quadro più chiaro sulla situazione. Tra i giocatori che avranno un responso definitivo sulla loro possibile presenza ci sono Petagna e Malcuit; i due sono in quarantena per essere stati a contatto stretto con un positivo al Covid.

Quindi, per la partita contro la Juventus in programma il 6 gennaio, è possibile che qualche Primavera sarà convocato da mister Spalletti. Tra questi c’è Vergara, uno dei gioiellini azzurri a disposizione di Frustalupi.

Dall’amichevole con il Benevento alla possibile convocazione contro la Juventus per Vergara

Antonio Vergara si è messo in mostra soprattutto nella nefasta amichevole che il Napoli ha disputato contro il Benevento, il 6 settembre 2021. In una serata dove la prestazione della squadra non è stata per niente positiva, l’azzurrino si è messo in mostra facendo vedere quelle che sono le sue caratteristiche.

Tra personalità e qualità tecniche Antonio, con il suo ingresso in campo, diede di nuovo solidità al centrocampo azzurro nell’amichevole. Il giovane azzurro può coprire due ruoli: centrocampista centrale e trequartista. Nel campionato primavera 2b ha messo a segno 3 gol e 2 assist mentre ad oggi, in quello Primavera, ha solo un assist in 7 presenze.

Nato nel 2003, Vergara ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli e contro la Juventus potrebbe vedere la convocazione da parte di Spalletti. Il tecnico, infine, è rimasto subito impressionato dalle sue qualità tant’è che lo ha subito aggregato alla prima squadra.

