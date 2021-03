Juventus, nessuna lesione per De Ligt: sarà presente contro il Napoli

Sospiro di sollievo per la Juventus che, già falcidiata dagli infortuni, ha rischiato di dover fare a meno anche di Matthijs De Ligt.

Il difensore olandese si è infortunato ieri, durante il riscaldamento della gara contro lo Spezia, in cui avrebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto, ed è stato costretto a saltare la sfida. L’ex Ajax è stato sottoposto, in giornata, ad esami strumentali per comprendere la reale entità dell’infortunio: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Non dovrebbe essere a rischio, dunque, la sua presenza nel match del 17 marzo contro il Napoli.

Comments

comments