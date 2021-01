Juventus, non tramonta la pista Milik: si cerca di abbassare le pretese del Napoli

Il quotidiano Tuttosport parla, nella sua edizione odierna, dell’interesse mai tramontato della Juventus nei confronti di Arkadiusz Milik.

L’attaccante è ai ferri corti con il Napoli e il club bianconero, che lo aveva già cercato un anno fa, è al lavoro per regalare ad Andrea Pirlo un rinforzo in attacco. L’operazione, però, al momento, sembra di difficile realizzazione, visto che Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni per il polacco, nonostante un contratto in scadenza a fine giugno. La Juventus, tuttavia, proverà ad abbassare le richieste del Napoli.

