Juventus, nuove intercettazioni: “Cosa vuoi che succeda per due stipendi?” “Abbiamo ingolfato la macchina…”

Juventus – Nuove intercettazioni riportate sul sito di Calcio e Finanza. Protagonisti vari membri della società bianconera.

“Leo, la Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia Agnelli. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi?». Così l’ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, rispondeva al difensore bianconero Leonardo Bonucci a proposito a proposito della “prima manovra stipendi”.

Il lockdown era stato un modo per nascondere i guai pregressi. Andrea Agnelli il 3 settembre 2021 ne parla con Arrivabene: «Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda… perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire». Un «progetto che è stato fatto da Higuain in poi» per far fronte a «una rosa che sta tendendo a invecchiare», dice Cherubini. E Cerratoconferma: «Poi è stato fatto un all in con Ronaldo, De Ligt e così via e subito dopo è arrivato il Covid».

