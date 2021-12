Juventus, nuovo ds cercasi: nella lista bianconera c’è anche Giuntoli

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, per sostituire Federico Cherubini.

Nonostante l’attuale dirigente sia in carica da meno di un anno, secondo calciomercato.com, i bianconeri starebbero sondando il terreno per un’eventuale sostituzione. Tra i nomi sulla lista del club figura anche quello di Cristiano Giuntoli, a Napoli da oltre sei anni: il ds azzurro sembrerebbe, addirittura, il preferito della dirigenza juventina, ma non sarà facile convincere lo stesso Giuntoli, oltre che Aurelio De Laurentiis.

Comments

comments