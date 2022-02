Con una breve nota ufficiale la Juventus comunica che Mattia Perin, il secondo portiere, è risultato negativo al Covid dopo il tampone.

A seguire la nota:

“Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e si unirà alla squadra per l’allenamento di oggi.”

Comments

comments