Juventus, Pirlo in conferenza: “Domani è più importante della Supercoppa”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di campionato.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza della partita di domani, considerata più importante di quella di Supercoppa di gennaio. A seguire le sue parole:

“Domani mi aspetto una partita simile a quella di Supercoppa, ci sarà grande tensione per i tre punti in palio; noi veniamo da un buon momento mentre il Napoli no, ma la posta si farà sentire. Noi guardiamo a noi stessi, l’obiettivo è vincere per noi e non per eliminare il Napoli dalla corsa scudetto.

Un esonero di Gattuso? Fa parte del nostro lavoro, mi dispiace per lui ma devo pensare ai nostri problemi. La partita di andata è acqua passata, poi ci siamo sfidati in Supercoppa; quella di domani è una partita molto più importante, non c’è un problema di regolarità del campionato per la partita da recuperare.

Quello che stiamo facendo un percorso di crescita, venivamo dalla sconfitta contro l’Inter prima della partita di Supercoppa. Abbiamo capito gli errori e dovevamo mettere a punto le soluzioni tattiche ed i giocatori. Da lì siamo ripartiti.

Non è cambiato niente nella struttra, abbiamo affrontato per scelta nostra Roma e Inter in maniera diversa. Sono scelte mie in base all’avversario che ci hanno dati risultati importanti. L’impostazione resta sempre quella di comandare il gioco e pressare alto, in certe situazioni non è possibile ed è meglio abbassarti.

McKennie non era al 100% e lo valutiamo oggi, Morata invece ha recuperato dall’influenza.”

