Juventus, Pirlo: “Partita contro la Fiorentina sbagliata”

In conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è tornato sulla partita contro la Fiorentina dove i bianconeri hanno perso per 3 a 0.

Di seguito le sue parole, riportate dal portale online di Gianluca Di Marzio:

“La partita contro la Fiorentina è stata completamente sbagliata, non potevamo finire così il 2020. Non voglio più rivedere una gara così, per il resto il cammino è positivo: siamo migliorati molto e sono convinto che si potrà fare ancora meglio.

Abbiamo fatto una riunione dove abbiamo discusso degli obiettivi futuri ed è stata produttiva. Sarà una partita difficile quella contro la Juventus è in un buon momento, è una squadra fisica e organizzata con giocatori che sono molto bravi anche a ripartire.”

Poi chiusura sulla sfida contro il Napoli per la Supercoppa Italiana:

“Sarà un mese importante con tante partite e con la Supercoppa Italiana, quindi dovremo affrontarle al meglio. Ci sarà spazio per tutti.”

Comments

comments