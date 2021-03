Juventus, Pirlo perde i pezzi: Demiral salterà il Napoli

Altra tegola per Andrea Pirlo, che dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto dovrà fare a meno di Merih Demiral per circa 20 giorni.

Il difensore turco ha rimediato una lesione muscolare nel ritorno degli ottavi di finale contro i lusitani. Questo il comunicato ufficiale sulle sue condizioni: “Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”. L’ex Sassuolo, dunque, salterà anche la partita del 17 marzo contro il Napoli: un’altra tegola per il tecnico bianconero, che ha appena recuperato Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt che, per forza di cose, non sono ancora al top della condizione.

