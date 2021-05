Juventus, Pirlo: “Problema al polpaccio per Morata, ci sarà Dybala al fianco di CR7”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l’Udinese.

“L’Udinese è una squadra molto fisica composta da giocatori con spiccate qualità tecniche anche oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione ben precisa. Per noi sarà una partita importante perché affrontiamo una squadra che vive un buon momento. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo.

Cristiano Ronaldo sta bene, si è allenato alla grande ed è sereno. Questo è molto positivo per noi. Al suo fianco giocherà Dybala, anche perchè Morata non sta benissimo, ha accusato un problema al polpaccio e valuteremo oggi se portarlo o meno a Udine. Come sto io? Bene, ho parlato con la proprietà l’altro giorno quando è venuta al campo, come capita spesso. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto come sempre, sono tranquillo sul mio lavoro.

La squadra è consapevole di questo, ne abbiamo parlato tutti insieme in settimana e sappiamo che è un momento importante. Mancano cinque partite e quindici punti in palio più la finale di Coppa Italia. Questo è un momento delicato e dobbiamo cercare di far punti per andare in Champions, tutte le partite sono importanti e siamo concentrati su quella con l’Udinese di domani”.

