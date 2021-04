Juventus, Pirlo: “Sereni su quello che deciderà la UEFA”

In conferenza stampa, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è tornato sulle possibili sanzioni della UEFA per via della Superlega.

A seguire le sue parole:

“È normale che prima della partita contro il Parma si parlasse solo della Superlega e un po’ ha influenzato anche i giocatori. Volevamo vincere per raggiungere la qualificazione in Champions e faremo così anche domani. Pensiamo solo a quello, le voci non ci interessano, anche se sappiamo che si potrà parlare di questo anche in futuro.

Non abbiamo paura della minaccia della UEFA di escludere la Juventus dalla Champions, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. Vogliamo terminare la stagione centrando i nostri obiettivi. Siamo sereni su quello che deciderà la UEFA.

