Alle 21 è cominciata Juventus-Sampdoria, ultima partita in programma oggi di questa prima giornata di Serie A 2020/21.

La squadra allenata da Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in assoluto da allenatore, conduce per 1 a 0 sugli uomini di Ranieri. A portare in vantaggio la Juventus ci ha pensato il neo-arrivato Dejan Kulusevski al minuto numero 13. Mancano ancora 45′ per sapere il risultato finale della partita.

