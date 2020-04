Juventus, Sarri: “Il primo luogo da visitare alla ripresa? Roma, per la finale di Coppa Italia”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a JTV, canale ufficiale della società bianconera. Queste le sue parole.

“Siamo così tanto legati agli episodi e a cose che devono fare altri, che la mente di un allenatore diventa sempre scaramantico. Episodi ne potrei raccontare tanti: quando ero in Eccellenza avevo la fissazione di mettere sempre la macchina allo stesso posto, i ragazzi se n’erano accorti e ogni tanto mi mettevano la macchina lì apposta. Una volta diedi a un ragazzo tre minuti per spostarla, poi misi la prima e gliela spostai.. la partita finì 2-0 per noi”.

IL SARRI DI FIGLINE – “Succedeva di tutto. Il bar era l’ora di cazzeggio, dissacrante su tutto e su tutti. Da un po’ d’anni a Figline abita Sting: mi ricordo una volta che passò davanti al bar Dustin Hoffman, noi per scherzo perché pensavamo non fosse lui dicemmo ‘Dustin’ e lui si avvicinò! Era veramente lui, ospite di Sting”.

QUARANTENA E RIPRESA – “Il primo luogo che mi piacerebbe visitare alla ripresa è Roma per la finale di Coppa Italia. E poi una città europea perché vorrà dire andare avanti in Champions. Ho riguardato un po’ di partite per rifarmi un’idea più distaccata. In questo momento momento bisogna pensare che faremo l’estate giocando, dunque questo è il momento giusto per staccare. Mi sa che faremo quattordici mesi consecutivi. Guardo il Milan di Sacchi e mi rendo conto che erano vent’anni avanti. E poi leggo tanti gialli”.

