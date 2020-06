Juventus, Sarri: “Un vantaggio ripartire dalla Coppa. Milan avversario tosto”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’imminente ripartenza del calcio.

La squadra bianconera sarà impegnata venerdì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan: “Per noi che siamo impegnati su tre fronti, ricominciare con la Coppa Italia penso che possa essere un vantaggio. Abbiamo tre obiettivi e poterli inseguire separatamente uno dall’altro ci può consentire di focalizzare le motivazioni solo su un trofeo per volta e può essere qualcosa di importante e di vantaggioso. Poi soltanto il campo dirà a che punto siamo, perché veniamo da una situazione davvero anomala. Anche perché dopo una sosta così lunga non abbiamo neanche potuto fare delle partitelle. Vero che abbiamo la rosa più ampia, ma anche che gli infortuni non ci sono mancati.

Le partite con il Milan, quest’anno, sono state tutte difficili sia in campionato che in Coppa Italia. Quindi è un avversario che a noi crea delle difficoltà. Il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche del Milan mi lasciano pensare che giocheranno con un undici competitivo. È una partita con un risultato ancora apertissimo. Scudetto? Con 12 o 13 partite da giocare bisogna lasciare aperte tutte le possibilità. Perdere punti in questa fase della stagione giocando ogni 3 giorni può essere facilissimo“.

