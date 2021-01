Termina la prima frazione di gara di Juventus-Sassuolo. Posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A.

È 0-0 dopo 45 minuti tra Juventus e Sassuolo. Una buona notizia per la Juve è senz’altro l’espulsione di Obiang per un’entrata killer su Chiesa. Neroverdi in 10.

Comments

comments