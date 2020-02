Juventus, scesi i ricavi e aumentate le spese: bilancio in perdita di 50 milioni

Bilancio in perdita per la Juventus nel primo semestre dell’esercizio 2019/2020. Ecco la relazione pubblicata dai colleghi di Calcio e Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2019. Il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 – riportano i colleghi di Calcio&Finanza – si è chiuso con una perdita di € 50,3 milioni.

“La perdita di periodo deriva principalmente da minori ricavi per € 7,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per € 30,2 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per € 10 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per € 11,4 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 2,9 milioni e maggiori oneri finanziari netti per € 2,7 milioni. Tali variazioni sono parzialmente compensate da minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 3,4 milioni, minori costi per servizi esterni per € 2,8 milioni e minori accantonamenti per € 1,1 milioni”, spiega la società bianconera.

Nel dettaglio, i ricavi sono scesi da 330,2 a 322,2 milioni di euro: in calo – si legge – i ricavi da gara (da 38,2 a 36,5 milioni di euro), i ricavi da diritti tv (da 124,5 a 118 milioni), i ricavi da vendite di prodotti e licenze (da 26,5 a 21,4 milioni) e gli altri ricavi (da 20,5 a 16,6 milioni), mentre sono saliti i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità (da 61,4 a 65,6 milioni, anche per effetto del rinnovo con Jeep) e i proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori (da 58,9 a 63,9 milioni). Tra i costi, in particolare aumentano i costi per il personale tesserato (da 143 a 173 milioni di euro), così come gli oneri da gestione dei diritti dei caltiatori (da 6,7 a 16,7 milioni di euro) e gli ammortamenti (da 78,3 a 89,6 milioni di euro). L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 ammonta a € 326,9 milioni (463,6 milioni al 30 giugno 2019). Il miglioramento di € 136,7 milioni è stato determinato principalmente dall’incasso quasi integrale dell’aumento di capitale (€ 294,6 milioni).

