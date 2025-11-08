Serie A

Juventus: Spalletti cicca il primo derby

Pubblicato il

Spalletti gioca il primo derby da allenatore della Juventus in casa 

ma non riesce a vincerlo.

Finisce con un pareggio senza gol Juventus-Torino

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top