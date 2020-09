Juventus, Suarez in Italia per il passaporto ma il preferito è Dzeko: tutto dipende da Milik

Luis Suarez, attaccante del Barcellona finito nel mirino della Juventus, è arrivato in Italia per sostenere l’esame di italiano livello B1, a Perugia.

Un passaggio necessario per ottenere il passaporto comunitario, che gli permetterebbe di trasferirsi al club bianconero che, tuttavia, sembra avere un po’ mollato la presa. I tempi per l’ottenimento del passaporto, infatti, sono assai incerti, dunque la Juve ha scelto di virare su Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma. Tutto, però, dipenderà da Arkadiusz Milik: il polacco è in scadenza di contratto con il Napoli ed è fortemente cercato proprio dai giallorossi. Qualora dovesse accettare la corte del club capitolino, ci sarebbe il via libera per il passaggio di Dzeko in bianconero.

