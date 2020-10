Juventus – Terminato l’isolamento fiduciario al JHotel. La squadra era lì per la positività di due membri dello staff bianconero.

Ecco la nota: “Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni,l’ASLcompetente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J|hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività”.

