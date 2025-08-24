Kalidou Koulibaly: “Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro”

Kalidou Koulibaly, ex difensore azzurro oggi con l’Al Hilal in Arabia Saudita, ha parlato a Gianlucadimarzio.com, raccontando il suo legame con il Napoli sperando in un nuovo scudetto

“Quinto tricolore? Speriamo bene, io lo spero per loro. Parliamo di un grande club con una storia importante che negli ultimi anni ha già vinto due Scudetti. Sarebbe bello se vincessero il terzo, anzi il quinto (ride ndr). Il club e i tifosi ne hanno bisogno e sopratutto questi ultimi lo meritano. Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro”.

Koulibaly non è sorpreso della nuova era del Napoli: “Sorpreso no perché avevamo già messo le basi. E quelli che sono rimasti hanno fatto il loro lavoro, ripetendosi poi l’anno scorso. Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro così come la società che è sempre stata presente. Poi se hai giocatori importanti come Lukaku, Anguissa e di Lorenzo, percepisci ancora che possano fare la differenza. Sono contento per loro, speriamo che lo facciano di nuovo. Una griglia di partenza dal primo al quarto posto? Non lo so, io voglio solo il Napoli al primo posto.

De Bruyne può far bene in Italia? Sono contento che ha firmato a Napoli. È un top player che ha una grande squadra alle spalle. Gli auguro tante belle cose e che faccia sognare i napoletani. Beukema? Per un difensore è sempre molto difficile quando arrivi in Italia. Lui ora deve continuare come a Bologna, dimostrando le sue qualità come difendere bene e giocare con il cuore. Se ascolterà Conte può far molto bene a Napoli.

Il ricordo più bello a Napoli? Il gol alla Juve a Torino fu il top. Ma ho tantissimi buoni ricordi di Napoli dove sono nati i miei due figli. Napoli è sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora di tornare in città, i napoletani mi mancano tanto”.

