Kantè ha paura del Coronavirus, potrebbe rinunciare al finale di stagione

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dalla redazione di Sky Sport, il calciatore del Chelsea, N’Golo Kantè, potrebbe rinunciare al finale di stagione per paura del Coronavirus.

Il calciatore francese ha già ottenuto l’autorizzazione da Lampard per allenarsi a casa e potrebbe decidere di non tornare in campo nemmeno nei prossimi mesi. La sua paura è legata soprattutto alle positività riscontrate negli altri club inglesi. Kantè si aggiungerebbe già ad altri calciatori della Premier League che hanno manifestato la loro contrarietà per la ripresa del campionato.

