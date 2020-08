“Karbownik al Napoli? Scommetterei su di lui senza pensarci”, le parole di Kozminski, vice pres. federcalcio polacca

Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Michal Karbownik.

Questa l’intervista integrale in cui il vice presidente Kozminski parla anche della situazione di Arek Milik:

“Karbownik è un ragazzo interessante e ha fatto molti progressi. Gioca da titolare nel Legia Varsavia, una delle squadre polacche più importanti. E’ un esterno basso a sinistra, ha grandi doti atletiche ed è una scommessa per il futuro. Il Napoli potrebbe trovare un altro calciatore polacco, come Zielinski, che potrebbe aiutarlo ad inserirsi anche per imparare la lingua il più velocemente possibile. E’ un 2001 e la strada giusta potrebbe essere quella di maturare esperienza alle spalle di un esterno esperto come Mario Rui e ritagliarsi il giusto spazio. Deve avere tempo per ambientarsi in Italia. Scommetterei su di lui senza pensarci.”

