Karnezis: “A Napoli mi hanno trattato tutti bene e li ringrazio”

Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli, parla anche di com’è arrivato a vestire la maglia azzurra e di come è stato trattato in città.

Il portiere ha ammesso senza troppi problemi che è sempre stato trattato bene. Di seguito le sue parole:

“Come mi hanno trattato a Napoli? Tutti molto bene e li ringrazio. Sono andato lì perché c’era Nista con cui avevo lavorato già all’Udinese. Quando mi chiamarono ero in Inghilterra, mi spiegarono che cercavano un esperto da affiancare a Meret. Lui non aveva esperienza ma è un grande capitale per la società. Purtroppo poi si è fatto male dopo pochi giorni ed è arrivato Ospina. Non era facile trovarne uno forte a fine mercato.

