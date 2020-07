Orestis Karnezis, nella sua intervista per Radio Kiss Kiss Napoli, ha elogiato anche il compagno di squadra Kostas Manolas, definito come uno dei migliori in Italia.

Di seguito l’elogio del portiere azzurro al compagno:

“Kostas è uno dei migliori in Italia, anche con la Roma ha fatto vedere le sue qualità. Nell’1 vs 1 è quasi insuperabile.

Ci conosciamo bene, sono contento che adesso siamo compagni. Speriamo che si ripete la storia, che Manolas segni con il Barcellona.“

