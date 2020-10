Karnezis sull’ammutinamento: “Tutto iniziato a novembre dopo risultati negativi”

Orestis Karnezis, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato anche di com’è nato l’ammutinamento della squadra l’anno scorso.

Il portiere ex Napoli ha parlato del fatto che tutto è nato dopo una serie di risultati negativi.

“Ammutinamento? E’ stato un momento difficile. Tutto è iniziato a novembre dopo alcuni risultati negativi. Era stato imposto il ritiro per tutta la settimana per essere concentrati. Noi non accettamo la richiesta della proprietà e da lì è cominciato tutto. Con noi c’era Ancelotti e poco dopo è arrivato Gattuso. Con lui c’era bisogno di tempo. Siamo riusciti a vincere la Coppa Italia.“

Comments

comments