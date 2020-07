Karnezis verso il Lille, il Napoli pensa al ritorno di Sepe

Luigi Sepe potrebbe tornare al Napoli per sostituire Orestis Karnezis, partente in direzione Lille. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“Vicino passaggio del greco Karnezis al Lille crea qualche apprensione strategica nel reparto. Così si riscalda nuovamente l’asse consolidato col Parma per un possibile ritorno di Sepe, un giocatore che a Castel Volturno conoscono bene e ritengono adatto al ménage previsto da Rino Gattuso. Sepe, infatti, si è fatto notare in gialloblù per una stagione da protagonista, con buone prestazioni ripetute, decisive in diverse partite. Il reparto del Napoli andrebbe così a rinnovarsi e strutturarsi: con l’esperienza del colombiano Ospina, le prospettive di crescita del giovane Meret e il possibile ritorno di Sepe”.

