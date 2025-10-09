Kevin De Bruye: “Conte? Nessuna polemica. A Napoli sto bene!”

Kevin De Bruyne in conferenza stampa in vista della partita contro la Macedonia del Nord, ha risposto anche alle domande sul Napoli e sul suo rapporto con Antonio Conte

In merito alla sostituzione in Milan-Napoli ecco cosa ha dichiarato il fuoriclasse ex Manchester City: “Ci sono sempre momenti in cui la pensi diversamente. Ma non c’è stata alcuna polemica. Si è parlato molto di più di quanto non ci fosse in realtà. Il mio nome attira molta attenzione. Non c’è stato niente di sbagliato”.

Sui suoi primi mesi al Napoli: “Sto bene, sto giocando molto e mi sento bene. E siamo anche in testa in Serie A”.

