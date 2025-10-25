Kevin De Bruyne: segna e si infortuna al 34′

Kevin De Bruyne: si teme un infortunio non da poco. Il giocatore non riusciva a mettere il piede a terra

La situazione: il calciatore è uscito al 34′ dopo aver segnato un calcio di rigore impeccabile ha capito subito che qualcosa non andava. Il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore.

