Keylor Navas-Napoli: Passato e presente, il futuro si scoprirà tra poco

Come vi abbiamo raccontato durante i giorni del ritiro la questione è puramente economica.

Le difficoltà, come per Kepa, legate all’ingaggio ed ai bonus, ai quali questi calciatori, abituati in un certo modo, non intendono rinunciare.

Chelsea e PSG, sono club ricchissimi e spendaccioni.

Le follie economiche dei francesi sono leggendarie, la Premier ha gonfiato a dismisura il mercato dei calciatori in questi anni.

Il rallentamento, nella definizione del trasferimento è legato alla necessità di soddisfare le richieste del calciatore ed ottenere collaborazione dal PSG.

I rapporti di Giuntoli con Campos e Galtier sono ottimi.

L’ostruzionismo( anche questo ve lo abbiamo raccontato) è operato da Antero Henrique.

L’uomo d’acciaio che è stato riportato a Parigi per provare(?) a raddrizzare i conti del club.

La trattativa per portare Navas a Napoli è datata e complicata e, per chiuderla, dovranno giocare bene anche la carta Fabian.

Resta l’ottimismo per la risoluzione e il blitz parigino prova a forzare definizione.

Gli scenari possibili

Arrivo di Navas e cessione di Fabian, con Meret che potrebbe restare fino a gennaio a giocarsi il ruolo di secondo con Sirigu.

Arrivo di Navas e permanenza di Fabian che resta in tribuna, almeno, fino a gennaio.

Cessione di Fabian ma non arrivo di Navas

Manca poco per l’atto finale.

Un po’ di pazienza.

