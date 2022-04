Khvicha Kvaratskhelia, il talento finito nel mirino del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è il nome che circola in questi ultimi giorni in orbita azzurra, con il Napoli che lo avrebbe già opzionato per il mercato estivo.

Di nazionale georgiana, nato a Tiflis, è un classe 2001. A causa della guerra in Ucraina, si è trasferito dal Rubin Kazan al Dinamo Batumi squadra dove è cresciuto. Con il Rubin Kvaratskhelia ha messo in mostra numeri importanti: nella stagione 19/20, in 27 presenze, ha collezionato 3 gol e 5 assist; nella stagione 2020/21, in sole 23 presenze, 4 gol e 8 assist; in questa stagione, nelle 19 presenze fino a che non ha lasciato il club, 2 gol e 5 assist.

Kvaratskhelia, dall’essere ambidestro al poter giocare su tutto il fronte offensivo dietro la punta

La principale caratteristica del talento georgiano è quella di essere ambidestro. Khvicha, infatti, gioca sia di destro che di sinistro (prediligendo il destro) e questo lo porta ad essere velenoso con i dribbling riuscendo a concluderli molto spesso con successo. Oltre a questo, ha un ottimo tiro che lo rendono anche un buon finalizzatore ed una buona progressione palla al piede.

Per quanto riguarda il ruolo, Kvaratskhelia gioca prevalentemente a sinistra, dove poi può rientrare sul destro. Ma, in caso di necessità, può essere collocato anche a destra o come trequartista. Insomma, dietro la punta può ricoprire tutti e tre i ruoli in un 4-2-3-1.

Valore e possibile ruolo nel Napoli di Spalletti

Attualmente, secondo i dati transfermarkt, il talento georgiano ha una quotazione di 16 milioni di euro. Ma c’è da considerare che il suo contratto scade il 30 giugno 2022 ed il Napoli lo ha già opzionato (come riportato poco sopra). Quindi, nell’eventualità, sarebbe un arrivo senza un esborso monetario.

Nel Napoli di Spalletti può occupare vari ruoli. Si è già detto che nel 4-2-3-1 Khvicha può occupare tutti e tre i ruoli; per quanto riguarda il 4-3-3, invece, si può ipotizzare un suo utilizzo come attaccante di sinistra o di destra.

