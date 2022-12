Kim: “Gli ottavi contro il Brasile? Voglio giocare anche se il mio corpo è lacerato”

Mondiale Qatar – Dopo la vittoria di ieri della Corea del Sud sul Portogallo per 2-1, il difensore azzurro Kim Min-Jae ha parlato in mixed zone.

“È stato difficile guardare la partita dalla panchina oggi. Tutti i miei compagni hanno giocato molto bene e ci siamo qualificati per gli ottavi di finale, ma adesso dovremo prepararci ancora meglio.

Ho avuto un’esperienza che non si può esprimere a parole. Non ho potuto giocare a causa di un infortunio, ma ho pensato che fosse più importante fidarmi dei miei compagni e lasciar giocare loro, piuttosto che prendermi la responsabilità di giocare pur non essendo al 100%” Devo dire però che per me è stato più difficile rimanere in panchina anziché correre

Dovevo prendere una decisione quanto prima, per permettere alla squadra di prepararsi tatticamente per la partita. Mi è dispiaciuto non poterci essere.

Gli ottavi contro il Brasile? Ora devo aspettare e vedere, penso di poter giocare almeno una volta anche se subisco uno strappo muscolare. Voglio giocare anche se il mio corpo è lacerato”.

Comments

comments