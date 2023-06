Kim lascia Napoli e viene accolto da idolo in Corea, quale sarà il suo futuro?

Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto è tempo di rientri a casa per i calciatori del Napoli ed in particolare per Kim Min-Jae che quest’oggi ha fatto ritorno in Corea.

Il calciatore del Napoli, con indosso la medaglia da Campione d’Italia e con in mano il premio di Miglior Difensore della Serie A, è stato accolto all’aeroporto di Seul da una folla festante che lo ha acclamato come un vero e proprio idolo. Kim inizierà tra poco tempo la leva militare obbligatoria per i giovani coreani per poi essere nuovamente a disposizione del Napoli, o del suo nuovo club, tra circa 3 settimane.

Ricordiamo, infatti, che Manchester United e Newcastle sarebbero sulle tracce del difensore coreano e sarebbero disposte non solo a pagare la clausola ma anche a offrirgli un grosso ingaggio in vista delle prossime stagioni.

