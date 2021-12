Kimmich, no vax, ha concluso il suo 2021: infiltrazione polmonare dopo il Covid

Joshua Kimmich, giocatore del Bayern Monaco, ha terminato il suo isolamento a causa del Covid ma ha comunque chiuso il 2021.

Per il centrocampista tedesco, infatti, ci sono state complicazioni che hanno portato ad un infiltrazione polmonare. Questo vuol dire che comunque non potrà disputare le partite che rimangono in questo 2021. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club:

“Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus. Il recupero sta andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di una leggera infiltrazione ai polmoni. Ora riprenderò la riabilitazione e non vedo l’ora di tornare pienamente in azione a gennaio.”

