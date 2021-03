Kiss Kiss – ADL prepara lo “scippo” alla Lazio: c’è Tare per il post Giuntoli con Inzaghi allenatore

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione legata alla panchina del Napoli, rilanciando la candidatura di Simone Inzaghi.

Secondo la radio ufficiale del club azzurro, il patron Aurelio De Laurentiis starebbe fortemente pensando all’attuale tecnico della Lazio, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con Lotito, come successore di Gennaro Gattuso. Come se non bastasse, poi, ADL starebbe valutando anche il profilo di Igli Tare: la posizione di Cristiano Giuntoli, infatti, è attualmente in bilico e in caso le strade dovessero separarsi, il nome del dirigente albanese stuzzica la fantasia del presidente del Napoli.

Comments

comments