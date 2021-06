Kiss Kiss, ADL valuta la promozione di Gianluca Grava a team manager

Possibile promozione in vista per Gianluca Grava, attuale responsabile del settore giovanile del Napoli ed ex difensore azzurro.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe valutando di potenziare il comparto dirigenziale e, in tale ambito, rientrerebbe anche un’eventuale promozione di Grava, che lascerebbe il suo attuale ruolo per ricoprire quello di club manager, figura che funge da “ponte” tra squadra e società. Al momento, però, si tratterebbe solo di un’idea.

