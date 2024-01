Dario Canovi a Kiss “Non so perché Motta non sia venuto a Napoli ma non credo per mancanza di coraggio”.

L’avvocato Canovi storico procuratore e padre di Alessandro, agente di Motta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

A proposito del mancato arrivo a Napoli del tecnico ha risposto così:

“Non ero presente all’incontro e non ho mai chiesto spiegazioni a Thiago in merito ma mi sento dire che non sarà stato per mancanza di coraggio qualità di cui non difetta”.

